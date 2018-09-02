Песков об убийстве Захарченко: Последствия будут достаточно неизбежные

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия. Такое мнение 2 сентября высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вторая трагическая новость, я имею в виду гибель в результате террористического акта Захарченко. Это тоже трагическое событие, ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные», — цитирует Пескова «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Он также подчеркнул, что подобные действия не способствуют конструктивному решению проблем в Донбассе. «Если вы помните, серия убийств в Донбассе. Можно только предполагать, кто стоит за этой серией убийств… Но можно с уверенностью сказать, что подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей, она не способствует налаживанию атмосферы взаимного доверия — до этой атмосферы еще долго-долго идти, она отсутствует полностью, но тем не менее. Она не способствует разрядке на линии разделения», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков уже отмечал, что инцидент негативно скажется на обстановке в регионе. Он также назвал произошедшее провокацией, добавив, что еще предстоит выяснить, кто за ней стоит.