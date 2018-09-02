Матч «Зенит» - «Спартак» вошёл в пятерку самых посещаемых в истории чемпионатов России

Матч 6 тура чемпионата Российской премьер-лиги сезона 2018/19 «Зенит» – «Спартак» 2 сентября в Петербурге посетило рекордное количество зрителей. Во время игры диктор на стадионе «Санкт-Петербург» объявил, что она собрала 61467 зрителей – лучший результат чемпионатов России для матчей, проходивших не в Москве, и пятый в целом в истории.

Самым посещаемым матчем в истории остается игра ЦСКА – «Спартак» 21 апреля 2013 года, которую «Лужниках» смотрели 67 740 болельщиков. Места со второго по четвертое также занимают встречи этих столичных клубов на том же стадионе. Игра «Зенит» – «Спартак» (0:0) теперь пятая.

Напомним, что по итогам сезона 2017/18 «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости, которая составила 44008 зрителей.