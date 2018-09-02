«Говорил жёстко и весьма доходчиво». В Кремле опровергли угрозы Путина в адрес Порошенко, о которых написал Олланд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова бывшего французского лидера Франсуа Олланда в интервью 2 сентября. В мемуарах тот написал, что во время встречи «нормандской четверки» в 2015 году в Минске Владимир Путин вышел из себя и, как написал Олланд, буквально обещал Порошенко «раздавить» войска.

Интервью телеканалу «Россия – 1» представитель Путина дал в воскресенье, 2 сентября. По словам Пескова, разговор между лидерами Франции, Германии, России и Украины по ситуации в Донбассе не был очень непростым и комплиментов Путин и Порошенко друг другу не делали. «Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая формулировка не использовалась», — прокомментировал Песков слова из мемуаров Олланда, представителя президента цитирует «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Сочинения бывшего французского президента под названием «Уроки власти» были опубликованы в 2018 году. В том числе он упомянул, что во время встречи «нормандской четвёрки» Путин все время повышал на Порошенко голос и якобы, по его словам, угрожал «раздавить армию».

«Порошенко неотступно защищал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели… Он говорил, будто не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались», — написал Олланд.