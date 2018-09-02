«Зенит» потерял очки, не выиграл у «Спартака», но остался первым

Потерянные очки, сохраненное лидерство в таблице и грустный навал в финале матча: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги главного матча для футбольного Петербурга. «Зенит» прервал победную серию в очень важной игре.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Нечего обсуждать: «Зенит»-«Спартак» – главный домашний матч года для петербургского клуба уже много лет. Матч по итогам которого принимаются карьерные достижения. Матч, победа в котором может помочь футболистам решить финансовые вопросы на много лет вперед.

Футбольные эксперты справедливо обсуждали: «Зенит» Сергея Семака аккуратно оформил 5 побед в первых 5 турах против команд, чья футбольная состоятельность вызывает вопросы. Свежесобранная команда обыграла новичка Премьер-Лиги «Енисей», «Арсенал» из Тулы, перестраиваемый «Рубин», «Урал» и «Уфу». «Спартак» в новом сезоне тоже не блистал, но взял очки в игре против чемпиона и обыграл «Краснодар» с «Динамо».

Мы уже писали, что состав нынешнего «Зенита» угадать сложно, но в этом матче тренерский штаб Семака выступил предсказуемым образом: лишь выход Луиша Нету вместо Михи Мевли мог обсуждаться. В атаке появилось уже сложившееся трио Артем Дзюба-Себастьян Дриусси-Роберт Мак. В опорной зоне: Леандро Паредес и Далер Кузяев, Александр Ерохин тоже вынужденно отправился закрывать позицию в центре поля.

«Зенит» начал с задором и в атаку, но получалось так себе. «Спартак» искал себя в контратаках. Со второго углового удара «Зенит» соорудил опасный выстрел в створ Александра Максименко: отличился Артем Дзюба, лицо которого встречало болельщиков на обложках программок к матчу. На 27 минуте замену попросил новичок «Спартака» французский защитник Жиго: вместо него на поле вышел Георгий Джикия.

Ценители футбола до игры отдельно отмечали юных игроков московской команды: в старте сразу вышли Александр Ломовицкий и Николай Рассказов: 20 и 20 лет соответственно (разница в 23 дня). В конце первого тайма интересный момент был у «Спартака», но удар вышел выше ворот. Затем травму получил Лоренсо Мельгарехо, который в этом году нашел себя на месте крайнего защитника, но молодой человек, которого мы запомнили в футболке «Кубани», сумел продолжить игру.

Главный момент первого тайма – не назначенный пенальти на Себастьяне Дриусси на 37 минуте. Бразилец Фернандо откровенно пробил ногой в висок юного футболиста «Зенита», но Владимир Москалев из Воронежа эпизод не менее откровенно пропустил.

В начале второй 45-минутки в составе «Зенита» состоялась одна замена: вместо Дриусси-таки вышел Эрнани, аргентинец, вдобавок к удару по голове, получил травму голеностопа. Не слишком удачно попробовав впереди, Эрнани опустился цементировать опорную зону, а Ерохин и Кузяев переместились в группу атаки. Петербургский клуб вдавил москвичей во вратарскую: моменты возникали практически каждые 3 минуты.

На 63 минуте Массимо Карерра использовал вторую замену: вместо Педро Роши на поле вышел заслуженный мастер спорта Александр Самедов. Вираж «Зенита» в этом момент массово исполнял нецензурные гадости, которые вряд ли порадуют Роскомнадзор. Диктор стадиона «Санкт-Петербург арена», актер театра Балтийский дом Константин Анисомов сообщил историческую цифру: посмотреть на игру против «Спартака» пришли 61476 зрителей. Это пятый результат в истории чемпионата страны и лучший результат среди матчей, которые проходили не в Москве.

На 72 минуте после удара Игоря Смольникова мяч попал во внешнюю сторону сетки и половина стадиона вскочила праздновать гол. Увы. На 74 минуте после подачи Эльмира Набиуллина Эрнани с идеальной позиции пробил мимо ворот.

На последние 10 минут на поле появился Антон Заболотный вместо Роберта Мака, у «Спартака» – капитана золотого «Спартака» Денис Глушакова сменил Ивелин Попов. «Зенит» основательно зажал «Спартак» во вратарской, но забить не смог. Московский клуб откровенно боролся за очко на выезде: особенно удивил момент, когда вратарь Максименко 30 секунд искал травинку, с которой нужно ввести мяч в игру.

После матча Каррера был очень добр: «Мы сегодня встретили очень сильную команду, которая играет очень качественно». Грандиозную трансферную кампанию «Зенита» прокомментировал предельно четко: «Значит, у них было много хороших игроков, и им это (покупки) было не нужно».

Семак продолжил выступать в режиме политкорректности: «Жаль, что не смогли забить. Очень хотели. График был достаточно плотный, ребята с честью его выдержали. Расстроены результатом. Будем готовиться к следующим матчам».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"