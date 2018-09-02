«Спартак» заставил «Зенит» впервые в сезоне потерять очки. Встреча завершилась вничью

Вничью завершился матч 6 тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» 2 сентября на стадионе Крестовского острова в Петербурге. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Напомним, что игра сопровождалась большим количество нарушений и травм. В частности, из-за различных повреждений игру не смогли продолжить два футболиста – защитник «Спартака» Самуэль Жиго и нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. На 65 минуте матча на поле и вовсе упал коптер.

Отметим, что петербургский клуб впервые потерял очки в этом сезоне. До этого на счету сине-бело-голубых было пять побед в пяти стартовых турах. Тем не менее, петербуржцы по-прежнему лидируют в чемпионате, имея на счету 16 очков. «Спартак» также сохранил за собой второе место с 14 очками.