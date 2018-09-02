Стрельбу экс-спецназовца с балкона на Урале сняли очевидцы, видео показал Следственный комитет

На видеозаписи из уральского Краснотурьинска, где утром 2 сентября экс-спецназовец прострелил ногу полицейскому, слышны шесть выстрелов из «Вепря». По данным местного УМВД, мужчина также стрелял из травматического пистолета.

Ролик Следственный комитет России опубликовал в Twitter. Судя по записи, она снята очевидцами из окна дома напротив. Кроме нарезного карабина, уралец пустил в ход травматический пистолет Grand Power.

Сегодня в г. Краснотурьинске 40-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов из охотничьего ружья «Вепрь» и ранил в ногу сотрудника полиции.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Ружьё направлено на экспертизу pic.twitter.com/U7G07VoIz3 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 2 сентября 2018 г.

Как ранее сообщала «Фонтанка», бывший спецназовец сперва несколько дней употреблял спиртные напитки, а стрельбой выразил своё недовольство деятельностью ЧОП, которое работает в здании. Мнимые недруги удобно попали в сектор обстрела с балкона мужчины. Кроме машин и фасада дома, пострадала нога сотрудника подоспевшей полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Спецназовец задержан, решается вопрос о его аресте.

В Петербурге сегодня также задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна дома в сторону детской площадки. В ход пошло охотничье ружье ИЖ, дома у стрелка нашли бутылку водки. Объяснения оказались столь странными, что к нему пригласили медиков.