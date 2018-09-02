Стрелка по детской площадке с улицы Костюшко обезвредили. «Фонтанка» узнала, что нашли у него в квартире

В Петербурге стрелка с улицы Костющко, устроившего пальбу из окна квартиры в сторону детской площадки, передали полиции. Сопротивляться он не стал и спокойно дал себя увести, но рассказал настолько странную историю, что разбираться в ней предстоит медикам.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 2 сентября СОБР Росгвардии вошел в квартиру 44-летнего петербуржца. Мужчина с помощью охотничьего ружья ИЖ навел воскресным вечером такую панику, что к дому 76 по улице Костюшко стянули спецслужбы и машины скорой.

Фото: «Фонтанка»

Штурмовать квартиру не пришлось. По данным нашего издания, на подмогу силовикам примчался родственник стрелка, который открыл дверь своими ключами. Вошедшие в квартиру росгвардейцы оценили натюрморт из ружья 12 калибра и патронов, которые дополняла бутылка водки. Стреляных гильз насчитали восемь. Один выстрел достался ноутбуку.

Фото: «Фонтанка»

Хозяин встретил гостей миролюбиво, его аккуратно взяли под руки и передали полиции. «Фонтанка» узнала, что полицейским мужчина поведал историю о том, как его якобы хотели убить и даже ворвались к нему в квартиру, чтобы с ним расправиться. Усомнившись в адекватности петербуржца, на место вызвали психиатров.