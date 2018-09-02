Вторая травма на матче «Зенита» со «Спартаком». Игру не смог продолжить Дриусси

Еще один игрок выбыл из-за травмы в матче 6 тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» 2 сентября в Петербурге.

Ранее вынужденную замену пришлось делать московской команде из-за повреждения Самуэля Жиго в первом тайме. Во второй половине встречи травму получил нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.

Форвард сумел покинуть поле только на электрокаре. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заменил Дриусси на Эрнани на 50 минутете игры.

Счет по-прежнему 0:0.

После пяти туров «Зенит» идет на первом месте, «Спартак» с отставанием в два очка – на втором.