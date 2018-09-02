Петербуржец стрелял по детской площадке. СОБР Росгвардии не штурмует квартиру, ждут переговорщика

В Петербурге полицейские и спецназ Росгвардии оцепили дом в Московском районе после того, как из окна воскресным вечером раздались выстрелы. Команды на штурм не дают, надеясь на переговорщика. «Фонтанка» узнала, какое у петербуржца оружие. Также наши журналисты предполагают, из-за чего все началось.

По информации «Фонтанки», 2 сентября службу «02» от петербуржца, проживающего в доме 76 по улице Костюшко, поступило несколько заявок с требованием срочно прислать к нему полицию. По данным «Фонтанки», по указанному адресу пару раз выезжал участковый территориального отдела, но заявитель ему не открыл дверь.

Около 18 часов в полицию Московского района начала поступать информация о том, что из окна того же 76 дома стреляют в сторону детской площадки. По словам очевидцев, выстрелов было либо два, либо три. Когда на место прибыл первый наряд полиции, выяснилось, что пули летели из окна первого этажа. Вскоре приехал СОБР Росгвардии.

На данный момент установлено, что в квартире находится один 44-летний петербуржец. Он социален, не судим. Как нашему изданию стало известно, с его родственниками уже связались, чтобы привлечь их к диалогу с ним. Также полицейским уже понятно, что он стрелял из охотничьего ружья ИЖ. Кстати, зарегистрированного на его имя.

Также «Фонтанка» узнала, что последнее время виновник переполоха тяжело болел.

Пока СОБР Росгвардии не получил команды на силовой заход в квартиру. Полиция надеется, что с человеком по-хорошему может договориться переговорщик из главного управления МВД.