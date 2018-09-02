Защитник «Спартака» преждевременно закончил матч с «Зенитом» из-за травмы

Футбольный клуб «Спартак» понес потерю на старте матча 6 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Зенита» 2 сентября в Петербурге.

Как передает корреспондент «Фонтанки», на 22 минуте защитник столичной команды Самуэль Жиго получил травму, но вскоре вернулся. Однако через несколько минут в борьбе за мяч с нападающим петербуржцев Артемом Дзюбой снова упал на газон. На этот раз он уже не смог даже самостоятельно уйти с поля.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заменил его на Георгия Джикию на 27 минуте встречи.

Счет на текущий момент 0:0.

После пяти туров «Зенит» идет на первом месте, а «Спартак» на втором с отставанием в два очка.