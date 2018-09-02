В Смольном рассказали, какие музыкальные инструменты можно бесплатно возить в транспорте

Провозить музыкальные инструменты в наземном транспорте в Петербурге можно будет бесплатно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного.

Согласно документу, в автобусах, троллейбусах и трамваях разрешено провозить без дополнительной платы музыкальные инструменты, в сумме измерений не превышающие 180 см.

Ранее за любой багаж таких размеров нужно было платить дополнительно.

Также сейчас, согласно правилам пользования наземным транспортом, бесплатно можно провозить ручную кладь размером до 120 см в сумме измерений, мелких животных в клетках, собаку-повадыря, детей до 7 лет, лыжи, санки, коляску и портативный газовый баллон до 10 литров.