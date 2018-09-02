Петербург будет субсидировать авиарейсы в 32 города России. Перелёт будет стоить до шести тысяч рублей

Комитет по транспорту определил города, перелёт до которых из Петербурга будет субсидироваться из городского бюджета. Постановление опубликовано на сайте Смольного.

Согласно документу, в список вошли 32 города: Архангельск, Апатиты, Брянск, Белгород, Великие Луки, Вологда, Владимир, Воронеж, Ижевск, Иваново, Йошкар-Ола, Киров, Калуга, Кострома, Липецк, Курск, Мурманск, Нарьян-Мар, Пенза, Нижний Новгород, Пермь, Псков, Петрозаводск, Саранск, Соловки, Саратов, Тамбов, Сыктывкар, Ульяновск, Череповец, Чебоксары и Ярославль.

Как писала «Фонтанка», до этого года аналогичную субсидию предоставляли другие субъекты России для полетов в Петербург. Однако из-за снижения финансирования в регионах город частично взял эти расходы на себя и намерен потратить на это 121 миллион рублей.

Как заявляли чиновники Смольного, перелёт в одну сторону по субсидированному тарифу может стоить от 2 до 6 тысяч рублей в зависимости от расстояния.