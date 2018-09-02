Музей The Beatles на «Пушкинской,10» опечатали. Погибший Коля Васин оставил записку

В Петербурге музей « Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона» в арт-центре «Пушкинская, 10» опечатали 2 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Бумажные ленты на двери музея обнаружили после сообщений о после смерти его создателя – главного битломана страны Николая Васина, который погиб в ТРК «Галерея» 29 августа. Поклонники Васина увидели их, когда пришли принести цветы. На наклейках нет никаких печатей и пока непонятно, кто именно их оставил. При этом внутри музея горит свет.

Фото: Алина Циопа

Как сообщили «Фонтанке» источники на «Пушкинской,10», в двери Николай Васин оставил записку. Основатель музея «Реалии Русского Рока» Владимир Рекшан, некогда занимавший должность заместителя председателя комитета по созданию храма, в разговоре с нашим корреспондентом подтвердил эту информацию, сообщив, что в ней говорилось о «невозможности жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона» – то, чем сам Васин жил всю жизнь.

Фото: Алина Циопа

Коллеги коллекционера и его соседи по «Пушкинской, 10», озабочены дальнейшей судьбой музея. По их словам, коллекция хороша именно своей целостностью и погибнет, разойдясь по разным рукам. Семьи у Васина не было, но остались родственники, которые и должны решить судьбу предметов.

По словам Рекшана, в последнее время ничего необычного в поведении Васина он не замечал, видел того «довольно веселым и бодрым».

Фото: Алина Циопа

О том, что человеком, разбившимся при падении с третьего этажа торгового центра «Галерея», был Коля Васин, стало известно лишь 2 сентября.