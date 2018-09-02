«Зенит» назвал состав на матч со «Спартаком»
Стал известен стартовый состав петербургского футбольного клуба «Зенит» на матч 6 тура чемпионата России по футболу против московского «Спартака». Игра состоится 2 сентября на стадионе Крестовского острова.
С первых минут на поле выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Роберт Мак и нападающие Себастьян Дриусси и Артем Дзюба.
Напомним, «Зенит» после шести туров идёт на первом месте, «Спартак» – на втором.
Начало матча в 19.00.