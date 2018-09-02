Песков рассказал, как подобает вести себя дикому медведю при встрече с Путиным

О безопасности президента России Владимира Путина во время отдыха на природе рассказал 2 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заметил, что медведь при встрече должен вести себя прилично, как это сделали козероги.

Владимир Путин провел прошлые выходные в Туве. Компанию ему составили министр обороны Сергей Шойгу и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. В прошлом году президент ездил в Туву на рыбалку в компании того же Шойгу.

Пескова спросили, каким образом обеспечивают безопасность первого лица страны в таких поездках.

«Дикая природа, там ходят медведи, даже охрана вооружается соответствующим образом и тащит с собой все это вооружение, потому что это дикая и нетронутая природа», — цитирует ответ Пескова РБК со ссылкой на ТАСС.

«Ну сами представьте, медведь дурак, что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно», — пошутил Песков и рассказал, как президент в путешествии встретил диких горных козлов — козерогов. «Будучи самыми пугливыми животными в мире, козероги, увидев Путина, не стали убегать. Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали», — добавил пресс-секретарь.