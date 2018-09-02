Дезинформированные петербуржцы не дождались Шнурова на Дворцовой

В социальные сети и в редакцию «Фонтанки» жители Петербурга шлют возмущенные сообщения о несостоявшемся концерте Сергея Шнурова на Дворцовой площади 2 сентября. Выступление в честь Дня российской гвардии на Невском проспекте, анонсированное через слухи и не подтверждённое Западным военным округом, прошло мимо негодующих горожан.

Накануне празднования Дня российской гвардии некоторые СМИ и соцсети анонсировали бесплатный концерт Сергея Шнурова на Дворцовой. «Фонтанка» сообщала, что выступление музыканта в Западном военном округе не подтверждают, неизвестно и точное время его начала. Это связывали с вероятным ажиотажем поклонников, нежелательным для военного праздника, а также наплывом футбольных фанатов «Спартака» – вечером 2 сентября «Зенит» играет с москвичами на Крестовском острове.

В Смольном обратили внимание на отсутствие каких-либо официальных анонсов концерта. Впрочем, о выступлении на движущейся по Невскому платформе чиновники также умолчали. Нет упоминаний о приглашённой звезде и в группе праздника «ВКонтакте».

О концерте упомянул на своём сайте лишь ГУП «ГорЭлектротранс», техническая информация об изменении движения троллейбусов от 30 августа начинается с предложения «В связи с проведением мероприятия «Концертная программа Группировки "Ленинград"» на Невском проспекте 2 сентября, с 10:45 до 12:00 закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади».

В итоге, как сообщили «Фонтанке» читатели, толпа посмотрела двухчасовое выступление гвардейцев, но Шнурова так и не дождалась. «Разрекламированный в соцсетях концерт Ленинграда на Дворцовой не состоялся. Люди пришли и отстояли два часа парада, ждали концерт. После парада около двух тысяч человек побежали к сцене, заняли места. Но сцену стали разбирать и сказали, что концерта не будет. Возмущению толпы не было предела», – пишут петербуржцы.

Судя по фото в социальных сетях, Шнуров на Дворцовой все же ненадолго появился. Правда, уже после того, как отыграл полуторачасовой концерт на Невском проспекте. Как сообщают очевидцы, он был больше похож на репетицию, поскольку главная улица города была нехарактерно пустой для такого мероприятия.