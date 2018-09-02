В Калужской области мужчина и женщина погибли при падении с балкона, у которого не выдержали ограждения

Два человека погибли при падении с балкона в Обнинске вечером 1 сентября. Веса людей не выдержали металлические ограждения.

Как сообщили 2 сентября в пресс-службе Следственного комитета Калужской области, инцидент произошел в общежитии на улице Победы. На балкон четвертого этажа вышли подышать воздухом мужчина и две женщины и облокотились на ограждения. Конструкция рухнула, люди не смогли удержаться. В результате, мужчина погиб на месте. Двух женщин доставили в больницу. Травмы одной из них оказались слишком серьезными, она скончалась.

Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства гибели людей.