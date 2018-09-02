В СПбГУ заявили, что не собирались продавать исторические здания

В Санкт-Петербургском государственном университете опровергли информацию о намерении продать исторические здания вуза. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что это не просто маловероятно, но после его комментария ещё и невозможно.

Как рассказали «Фонтанке» в СПбГУ, продавать исторические здания в вузе не собирались, так как попросту не имели на это полномочий. «Распорядителем имущества университета является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом или Администрация Санкт-Петербурга. Правомочия университета ограничены организацией использования этого имущества», – сообщили в университете.

Первым поднял тему о возможной продаже зданий СПбГУ депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев. Осенью 2017 года он обращался к главе Росимущества, ссылаясь на информацию, о том, что университет намерен окупить переезд за счёт продажи зданий в центре. Депутат выражал опасения, что передача новому собственнику может повлечь за собой утрату исторических зданий. При этом, ещё в 2017 году, в вузе не подтверждали данные Ковалёва.

Предложение продать исторические здания позже высказывал премьер-министр Дмитрий Медведев, высказываясь на заседании попечительского совета СПбГУ на тему переезда вуза в единый кампус. «Денег на это потребуется достаточно много. Но очевидно, что довольно значительную часть требуемого финансирования можно получить от реализации объектов, которые в настоящий момент находятся в оперативном управлении университета»,— цитировали журналисты Дмитрия Медведева.

Вопрос снова был поднят 1 сентября на встрече президента с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи. О судьбе зданий Путина спросила одна из ее участниц. В ответ глава государства удивленно сообщил, что впервые слышит о такой возможности. «Мне кажется, что это маловероятно. Думаю, что после того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным», — сказал он. Президент напомнил, что сам учился в этих зданиях, и понимает, что они значат для города и для страны в целом. По его словам, эти корпуса являются не собственностью университета, а федеральной или городской.