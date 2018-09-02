Песков: Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе. Решение было принято «моментально»

Президент России Владимир Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе, рассказал 2 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, решение выступить с обращением по повышению пенсионного возраста было принято Путиным «моментально».

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, Песков отметил, что запись обращения началась на следующий день после того, как президент о нем объявил. «Над текстом он работал сам, правил его до последнего момента, сам его озвучивал», — сказал Песков.

Путин выступил с телеобращением, в ходе которого объявил о смягчении пенсионной реформы, 29 августа. В частности, президент предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет, а не на восемь (до 60 лет вместо 63 лет). Также он предложил установить льготы для многодетных матерей и лиц предпенсионного возраста. Предложения Путина оформят в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, которое пройдет осенью.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в середине июня. Для мужчин его предлагалось повысить до 65 лет, для женщин — до 63. Законопроект внесли в Госдуму 16 июня, а 19 июля он был принят в первом чтении.