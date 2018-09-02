На Славы «Пежо» влетел в эвакуатор и устроил массовое ДТП. Пострадали ребёнок и двое взрослых

Массовую аварию спровоцировал водитель иномарки во Фрунзенском районе Петербурга днем 2 сентября. Пострадали трое пассажиров в его машине. Разбиты четыре автомобиля.

Как рассказали «Фонтанке» в региональном управлении ГИБДД, 43-летний водитель не справился с управлением около полудня в воскресенье, проезжая мимо 43 дома по проспекту Славы. Как сообщают в соцсетях очевидцы, у мужчины якобы случился эпилептический припадок. «Пежо» въехал в стоящий на светофоре эвакуатор, тот покатился на «Киа», а последняя ударила «Рено».

Фото: ДТП и ЧП/vk.com

Пострадали две пассажирки «Пежо». Женщины 39 и 45 лет находятся в состоянии средней степени тяжести. В той же машине находился мальчик 11 лет, который, предположительно, тяжело ранен.

Проводится проверка обстоятельств аварии. Движение по проспекту Славы и Бухарестской улице затруднено.