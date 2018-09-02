В распоряжении СМИ оказалась секретная директива ООН по Сирии, о которой первым рассказал Лавров

Секретная директива ООН о работе в Сирии оказалась в распоряжении СМИ. Оригинальную версию документа и перевод 2 сентября опубликовал «Коммерсантъ». Из текста следует, что ООН начнет помогать восстанавливать страну только после политического перехода власти, что подтверждает слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава МИД ранее рассекретил содержание приказа.

Как пишет издание, директива датируется октябрем 2017 года и имеет статус внутреннего документа. В ней говорится, что ООН начнет содействовать реконструкции Сирии только после того, как там будет осуществлен «подлинный и всеобъемлющий политический переход власти».

«План гуманитарного реагирования должен оставаться гуманитарным с тем, чтобы гарантировать ООН возможность выполнять жизненно важную гуманитарную деятельность для спасения жизней и обеспечения основных потребностей людей. Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами», — говорится в тексте.

Издание указывает, что автором директивы является бывший заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам, американский дипломат Джеффри Фелтман. Он ушел в отставку весной этого года.

Глава МИД России ранее заявлял, что секретариат ООН в октябре негласно запретил подразделениям организации участвовать в подъеме сирийской экономики, ограничившись только гуманитарной помощью. Лавров задал вопрос Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, почему об этом не был проинформирован Совет Безопасности. «Антониу Гутерреш обещал разобраться. Надеюсь, он разберётся», — подчеркнул министр.