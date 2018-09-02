На Урале бывший спецназовец обстрелял здание ЧОП с балкона. Одна пуля попала в ногу полицейскому

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Бывший спецназовец вышел на балкон своей квартиры с карабином и расстрелял неугодный ему ЧОП.

Как сообщает региональный Следственный комитет, житель Краснотурьинска вышел на балкон своей квартиры утром 2 сентября. Мужчина 40 лет начал стрелять из «Вепря» по машинам и зданию напротив. Прибывший наряд полиции его не угомонил, бывший спецназовец продолжил жать на спусковой крючок, одна из пуль угодила в ногу оперативнику. Других пострадавших нет.

По предварительной информации, с сотрудниками ЧОПа у стрелка был давний конфликт. Сейчас он задержан, следствие ходатайствует о его аресте.

Как сообщают местные СМИ, на балконе горожанин стоял в военной форме. Сообщается, что ранее он служил в спецназе ГРУ. Несколько последних дней якобы методично употреблял спиртные напитки.