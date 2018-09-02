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Город
02.09.2018 15:58
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В Петербурге установили памятную табличку у сквера, где Довлатов выгуливал фокстерьера

В Петербурге сквер между домами 15 и 17 на Загородном проспекте, что в апреле получил имя Сергея Довлатова, теперь имеет соответствующую табличку. Ее 2 сентября установил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, который был инициатором присвоения имени писателя безымянному садику.

«Нет никаких указателей, что сквер назван именем Довлатова, и проходящие мимо об этом не знают, – пояснил «Фонтанке» свою инициативу депутат. – Если вы обратите внимание, в городе почти нет таких указателей, и сейчас комитет по градостроительству — после того, как я к ним обратился за разрешением повесить эту табличку, – разработает общий регламент установки таких информационных досок на объектах благоустройства. Этот порядок будет утвержден, и тогда уже все скверы, имеющие названия, будут снабжать указателями». 

В Петербурге установили памятную табличку у сквера, где Довлатов выгуливал фокстерьера

На изготовление таблички государственных средств в данном случае не понадобилось — она была сделана за счет инициаторов установки.

«Не было бы счастья — так несчастье помогло: я год назад лежал тут неподалеку в больнице, и мне велели много гулять каждый день, – вспоминал Вишневский о том, с чего, собственно, началось присвоение скверу на Загородном имени Довлатова. – И, прогуливаясь по окрестностям, я обратил внимание на этот сквер и подумал, что у него нет никакого названия. Выяснил, что так и есть, и механизм завертелся: подал обращение в Топонимическую комиссию, та поддержала, поддержало правительство города, губернатор все подписал — и появился сквер».

По словам депутата, сквер имеет моральное право носить имя писателя: историк Лев Лурье рассказывал ему, что Довлатов сюда ходил со своим фокстерьером много раз. «Наверное, даже выпивал здесь с друзьями», – понизив голос, предположил депутат.

Открытие сопровождал концерт джазовой музыки и выступления у микрофона — писатель Валерий Попов вспоминал, как познакомился с мамой Довлатова и та отобрала у них бутылку спиртного, а актриса Лариса Дмитриева — о своей недавней поездке в Пушкинские горы, где, по ее словам, остановилось время — что заметно во всем: от покосившейся двери и мух, налипших на ленту в местном лабазе, до приема в пионеры (как бы они теперь ни назывались).

Напомним, 3 сентября исполнится 77 лет со дня рождения писателя. Уличный праздник «Народный променад. Полдень Довлатова» проходит на улице Рубинштейна и в окрестностях 2 сентября.

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