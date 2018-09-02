С Александром Захарченко простились 200 тысяч человек. Погибшего главу ДНР похоронят рядом с Моторолой и Гиви

В похоронах погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко принимают участие более двухсот тысяч человек. Траурное шествие проходит в центре Донецка 2 сентября, сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

Публикация от Политический юмор 18+⚠ (@netipichnaya__politika) 2 Сен 2018 в 3:30 PDT

Церемония прощания прошла в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Туда прибыли глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, российские сенаторы и делегации из Абхазии и Южной Осетии. Как указывает ДАН, проститься с покойным главой ДНР пришли десятки тысяч простых граждан республики.

Церемония в театре продлилась более четырех часов, после чего гроб с телом Захарченко установили на лафете артиллерийского орудия, который буксирует грузовой автомобиль. Машина поехала по главной улице Донецка – улице Артема — до здания администрации. По оценке корреспондента ДАН, за гробом следовали около двухсот тысяч человек.

Захарченко похоронят на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы рядом с Арсеном Павловым (позывной «Моторола») и Михаилом Толстых (позывной «Гиви»), которые также погибли в результате покушений.