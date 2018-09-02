NYT узнала, как американские спецслужбы пытались завербовать Дерипаску и что из этого вышло

Спецслужбы США в течение нескольких лет безуспешно пытались завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску. Операция закончилась провалом, сотрудничать олигарх отказался, пишет 2 сентября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание указывает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США с 2014 по 2016 год склоняли Дерипаску к сотрудничеству. Бизнесмену обещали содействовать в получении американской визы и сулили решение всевозможных юридических проблем. В обмен, как пишет газета, спецслужбы хотели получить информацию о «российской организованной преступности», а позже – об участии России в предвыборной кампании нынешнего президента Дональда Трампа.

Издание рассказывает, как агенты ФБР «без приглашения» явились к Дерипаске в Нью-Йорке и требовали рассказать, являлся ли его бизнес-партнер Пол Манафорт, ставший главой предвыборного штаба Трампа, связным между командой республиканца и Кремлем. Бизнесмен назвал предположения спецслужб нелепыми и отказался от дальнейших контактов, рассказав о попытках вербовки российским властям, сообщил источник газеты.

NYT подчеркивает, что попытка сотрудничать с Дерипаской была частью тайной операции, в ходе которой спецслужбы пытались оценить, возможно ли завербовать «полдюжины самых богатых людей России».