NYT узнала, как американские спецслужбы пытались завербовать Дерипаску и что из этого вышло
Спецслужбы США в течение нескольких лет безуспешно пытались завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску. Операция закончилась провалом, сотрудничать олигарх отказался, пишет 2 сентября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Издание указывает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США с 2014 по 2016 год склоняли Дерипаску к сотрудничеству. Бизнесмену обещали содействовать в получении американской визы и сулили решение всевозможных юридических проблем. В обмен, как пишет газета, спецслужбы хотели получить информацию о «российской организованной преступности», а позже – об участии России в предвыборной кампании нынешнего президента Дональда Трампа.
Издание рассказывает, как агенты ФБР «без приглашения» явились к Дерипаске в Нью-Йорке и требовали рассказать, являлся ли его бизнес-партнер Пол Манафорт, ставший главой предвыборного штаба Трампа, связным между командой республиканца и Кремлем. Бизнесмен назвал предположения спецслужб нелепыми и отказался от дальнейших контактов, рассказав о попытках вербовки российским властям, сообщил источник газеты.
NYT подчеркивает, что попытка сотрудничать с Дерипаской была частью тайной операции, в ходе которой спецслужбы пытались оценить, возможно ли завербовать «полдюжины самых богатых людей России».
Справка:
6 апреля этого года США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и контролируемых им компаний. В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. 27 апреля группа En+ сообщила, что миллиардер согласился снизить свою долю ниже 50% и уйти из совета директоров. В мае СМИ рассказали, что минфин США позволит Дерипаске оставить 40 процентов в En+. На тот момент он контролировал 66,1% акций.