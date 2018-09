Погибшим после падения в «Галерее» оказался создатель храма The Beatles и главный битломан России Коля Васин

Обладатель членского билета № 1 Ленинградского рок-клуба Коля Васин умер в Петербурге 29 августа, упав с третьего этажа торгового комплекса. Писатель и коллекционер, из своей квартиры он сделал музей, посвящённый ливерпульской четверке.

О трагедии в Facebook 2 сентября сообщил соратник Васина, Николай Барабанов. «29 августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!», – пожелал Барабанов.

Он упал c третьего этажа в торговом комплексе «Галерея» на Лиговском проспекте. Васин погиб на месте, «Фонтанка» ранее упоминала о происшествии.

Как пояснил нашему изданию Барабанов, причины трагедии пока не ясны. Дата похорон также не назначена.

Николай Васин, увлёкшись творчеством The Beatles в 60-х годах, создал посвящённый группе музей в Петербурге, учредил «Храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона». На Пушкинской, 10, был открыт фонд «Свободная культура», который собирал средства на строительство храма. Васин написал множество статей на тему рок-музыки и роли в ней The Beatles, влиянию британцев на артистов в России он посвятил книгу «Рок на русских костях». В 1970 году битломан телеграммой поздравил Джона Леннона с 30-летием. По воле случая музыкант увидел именно это сообщение и отправил Васину пластинку с записью концерта Live Peace in Toronto 1969 со своим автографом. После этого его называли единственным в стране человеком, который переписывался с Ленноном. На днях Васин отметил 73 день рождения.