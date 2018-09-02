В Петербурге коммунисты устроили митинг против пенсионной реформы. На площадь Ленина вышли более тысячи человек

На митинг против пенсионной реформы вышли сторонники коммунистической партии в Петербурге 2 сентября. По данным очевидцев, акция собрала от 1 до 2 тысяч человек.

Проведение митинга согласовали на площади Ленина. Перед протестующими выступили депутаты Законодательного собрания и лидеры левых организаций. В частности, член фракции КПРФ петербургского парламента Ирина Иванова озвучила собравшимся свои подсчеты: по ее данным, россияне в течение жизни отдают в пенсионный фонд 103 заработных платы, а на пенсии при среднем возрасте смертности получают 47. Депутат отметила, что не понимает, куда уходят остальные 56 заработных плат. Ее коллега, депутат ЗакСа от КПРФ и лидер региональной ячейки партии Ольга Ходунова, выступая с трибуны, предположила, что пенсионная реформа нужна для того, чтобы «рассовать по карманам наши сбережения».

Аналогичные митинги сегодня проходят в разных городах России. По данным СМИ, они собрали меньше протестующих, нежели предыдущие акции.

Смольный ранее согласовал еще один митинг против пенсионной реформы. Оппозиционеры также соберутся на площади Ленина 9 сентября.