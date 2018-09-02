Военные Украины «разоблачили провокацию» российских пранкеров. Они в ответ обещают выложить запись

В министерстве обороны Украины пожаловались на российских пранкеров, которые звонили главе ведомства Степану Полтораку и пытались получить информацию о взрыве в Донецке. Об этом 2 сентября сообщается на сайте министерства.

«Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать Министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей», – гласит заявление военного ведомства. В Минобороны Украины добавили, что сразу «разоблачили провокацию» и отправили пранкеров «на понятном для них языке в соответствующем направлении».

Позже российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный как «Вован», подтвердил сообщение Минобороны

«Мы позвонили Полтораку ночью, разговор у нас состоялся, скоро выложим запись», — цитирует Кузнецова «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Пранкер также раскрыл интригу сообщив, что звонил Полтораку от имени президента Украины Петра Порошенко.