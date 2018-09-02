В Германии на акции против миграционной политики задержали триста человек

В немецком городе Хемниц в ходе акций протестов за и против миграционной политики немецких властей было задержано 300 человек. Об этом 2 сентября сообщает РБК со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается в сообщении, всего в различных мероприятиях приняли участие 9,5 тысячи человек. В полиции рассказали, что столкновения между различными группами произошли во время собрания партии «Альтернативы для Германии». Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка. По данным издания Bild, в ходе беспорядков пострадали 11 человек. Они были госпитализированы. В ходе акций протеста за порядком следили 1,8 тыс. полицейских.

Немецкое издание Die Welt сообщает, что в акциях приняли участие также правопопулистское движение PEGIDA и левое движение Pro Chemnitz, которые выступают против миграционной политики. Против их позиции выступали демонстранты под лозунгом «Сердце против ненависти». На данный момент протестные мероприятия и митинг завершились.

Акции протеста начались в Хемнице в ночь на 28 августа после убийства 35-летнего немца. В нем подозревают 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца. Инцидент произошел на городском фестивале. По версии следствия, немец был убит в результате ссоры, которая произошла «без видимых причин». Мужчина скончался в больнице, а подозреваемые были арестованы.

Акции протеста противников миграционной политики и их оппонентов также произошли в Хемнице 28 августа. В них приняло участие 3 тыс. человек. Во время столкновения противоборствующих сторон пострадало несколько человек, в том числе гражданин России.