В Иркутской области сообщили о пропаже вертолёта Ми-8, который совершал разведку

Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области 2 сентября. На борту находятся три человека.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники ТАСС, вертолет принадлежит авиакомпании «Ангара».

«С ним утеряна связь, сейчас организованы поиски», — сказал источник агентства.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что Ми-8 совершал геологическую разведку. Он вылетел из города Усть-Кут и перестал выходить на связь.

В МЧС России, как добавляет РБК, заявили, что пока не владеют информацией о пропаже вертолета.