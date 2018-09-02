Происшествия
В Иркутской области сообщили о пропаже вертолёта Ми-8, который совершал разведку
Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области 2 сентября. На борту находятся три человека.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники ТАСС, вертолет принадлежит авиакомпании «Ангара».
«С ним утеряна связь, сейчас организованы поиски», — сказал источник агентства.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что Ми-8 совершал геологическую разведку. Он вылетел из города Усть-Кут и перестал выходить на связь.
В МЧС России, как добавляет РБК, заявили, что пока не владеют информацией о пропаже вертолета.