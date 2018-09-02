На церемонию прощания с Иосифом Кобзоном прибыли Путин и Медведев

Церемонию прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном 2 сентября посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РБК.

Публикация от В.В. Путин (@kremlin_putin) 2 Сен 2018 в 1:53 PDT

Гроб с телом Кобзона стоит на сцене в московском Концертном зале имени Чайковского. Попрощаться с артистом также прибыли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и мэр столицы Сергей Собянин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, певцы Олег Газманов и Александр Маршал, Лев Лещенко и многие другие. Также на церемонию прибыли сотни горожан, очередь к залу растянулась более чем на полкилометра.

О смерти Иосифа Кобзона стало известно 30 августа. Артист скончался от онкологического заболевания на 81-м году жизни. Похоронят Кобзона в иудейской части Востряковского кладбища Москвы, рядом с могилой его матери.