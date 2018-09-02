Пока петербуржец отдыхал в Крыму, его иномарка укатила развлекаться в столицу. Владелец получил штраф

Пока петербуржец отдыхал в Крыму, припаркованная на Васильевском иномарка поехала на вынужденные каникулы в столицу. Сайт госуслуг потребовал заплатить за угонщика штраф.

Как стало известно «Фонтанке», уведомление о нарушении скоростного режима на улицах Москвы владелец Toyota получил ещё 28 августа. Сам он в это время находился в Крыму, а машина, искренне полагал петербуржец, во дворе его дома на Наличной улице. Позже он выяснил, что сигнализация на иномарке была отключена ещё ночью 23 августа. 1 сентября он уже лично обратился в полицию, убедившись, что машины на месте нет.

Возбуждено уголовное дело.