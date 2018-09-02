Шнуров с песнями прокатился по Невскому до Дворцовой
Сергей Шнуров на передвижной сцене проехал по Невскому проспекту в Петербурге днем 2 сентября. Музыкант с группировкой «Ленинград» исполнял песни в честь Дня российской гвардии.
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Сцена выдвинулась в 11 часов утра от БКЗ «Октябрьский». Конечная точка маршрута – на Дворцовой площади, где в полдень начнется совместное выступление Шнурова вместе с оркестром Северо-Западного военного округа.
Движение на Невском проспекте было ограничено.
Ленинград катается по Невскому #ленинград #спб
Публикация от Николай Стенин (@ca5per)