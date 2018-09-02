В Петербурге таксист с угрозами домогался любви пассажирки. Девушка сбежала, водителя ищут

Студентка в Петербурге заявила в полицию о чрезмерно высокой плате за поездку в такси. В конце пути водитель пригрозил ей убийством и полез под одежду. Девушке удалось вырваться.

Как стало известно «Фонтанке», студентка заказала «Яндекс такси» около 11 утра 1 сентября. Поездка закончилась, когда машина припарковалась возле 18 дома по Волковскому проспекту. Водитель воспылал чувствами к 18-летней пассажирке, но согласия решил не добиваться. По словам девушки, он закрыл ей рот и угрожал убийством. Студентке удалось выскочить из машины и забежать в ближайшую парадную.

Серый Volkswagen Polo поставлен районным УМВД в розыск. Проводится проверка.