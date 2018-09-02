КХЛ договаривается с «Зенитом» о хоккейном матче на стадионе «Санкт-Петербург»

Хоккейный матч может пройти на стадионе «Санкт-Петербург» в Петербурге. Об этом рассказал президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на ТАСС, лига ведет переговоры с «Зенитом» о проведении матча на домашней арене сине-бело-голубых на Крестовском острове.

«С «Зенитом» у нас ведутся переговоры, там хорошая мобилизация, инфраструктура, болельщики. Мне кажется, это было бы интересно», – рассказал Чернышенко.

Первый в истории матч КХЛ под открытым небом прошел в Хельсинки, где сыграли СКА и «Йокерит».