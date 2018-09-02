Очередь на церемонии прощания с Кобзоном растянулась на полкилометра

Сотни людей собрались проститься с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном в Москве с восьми утра 2 сентября. К гробу их пока не пускают.

Как сообщает «Российская газета», изначально церемония была назначена на 10 часов утра, но позже начать решили на два часа раньше из-за большого количества желающих попрощаться с Иосифом Кобзоном. Гроб с телом стоит в концертном зале имени Чайковского, в зале приглушённо звучат песни артиста.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 2 Сен 2018 в 2:07 PDT

Издание Daily Storm в канале в Telegram сообщает, что поклонники творчества Кобзона занимали место в очереди ещё ночью, однако сейчас подойти к телу музыканта и послушать панихиду из-за визита VIP-персон им не дают. Движение вокруг концертного зала перекрыто.

О смерти певца после продолжительной болезни стало известно 30 августа. Он умер на 81 году жизни. Похоронят Кобзона в иудейской части Востряковского кладбища Москвы, рядом с могилой его матери.