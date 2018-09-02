Архив в Вашингтоне опубликовал план США с ответным ядерным ударом по СССР

В США опубликовали материал, в котором рассказывается о планах администрации 36 американского президента Линдона Джонсона по действиям при начале ядерной войны с СССР. Материал подготовил архивный институт при Университете Джорджа Вашингтона «Национальный архив безопасности» на основе исторических документов, пишет 2 сентября РБК.

Так, в Вашингтоне предполагали, что в случае начала ядерной войны и неожиданной атаки со стороны СССР в ответ будут нанесены удары по ядерным, военным и городским промышленным объектам с целью лишения СССР индустриальных мощностей и уничтожения страны как «жизнеспособного» общества. Ответный удар был прописан в Едином интегрированном оперативном плане (SIOP) американских властей, который так и не был рассекречен. Пролить свет на детали SIOP можно благодаря сопутствующим документам. Так, институт запросил у Библиотеки Линдона Джонсона меморандум о поручении президента в случае ядерного удара со стороны СССР, который был рассекречен в 2012 году.

В меморандуме указывается, что если при ядерном ударе со стороны СССР или Китая президент США не сможет управлять страной и не будет возможности выйти на связь с его заместителем, приказ об ответном ударе сможет отдать любой из глав специальных командований Пентагона. При этом подразумевалось, что ответный удар США будут наносить по СССР, Китаю и всем странам советского блока, кроме Югославии.

Целью ответного ядерного удара называлось «уничтожение СССР и Китая как жизнеспособных обществ». В частности, ставилась задача уничтожить 70% индустриальных мощностей СССР и 30% населения Китая. Кроме того, SIOP на 1964 год требовал уничтожения 95% ядерных объектов СССР.