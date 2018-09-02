В Донецке прощаются с Александром Захарченко. На церемонию приехали Аксёнов и Поклонская

Церемония прощания с погибшим главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко началась в Донецке 2 сентября. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным агентства, с Захарченко прощаются в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко. В церемонии участвуют министры, депутаты, военные и местные жители.

Публикация от Политический юмор 18+⚠ (@netipichnaya__politika) 2 Сен 2018 в 1:57 PDT

По информации министерства иностранных дел ДНР, в республику приехали глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечников и делегация из ЛНР, представители Южной Осетии во главе с лидером республики Анатолием Бибиловым. Также траурную церемонию планирует посетить делегация из Абхазии во главе с вице-премьером Астамуром Кецбой. Кроме того, в ДНР приедут российские сенаторы Ольга Ковитиди, Сергей Мамедов, Сергей Цеков и депутаты Госдумы Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин и Андрей Козенко.

Публикация от Цховребова Алана (@tskhovrebova_alana) 2 Сен 2018 в 1:40 PDT

ДАН добавляет, что после церемонии начнется траурное шествие по центральной улице Артема до здания администрации. После автомобиль с телом главы ДНР направится на кладбище, где состоятся похороны на Аллее героев.