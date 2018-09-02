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В Донецке прощаются с Александром Захарченко. На церемонию приехали Аксёнов и Поклонская
Церемония прощания с погибшим главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко началась в Донецке 2 сентября. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
По данным агентства, с Захарченко прощаются в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко. В церемонии участвуют министры, депутаты, военные и местные жители.
По информации министерства иностранных дел ДНР, в республику приехали глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечников и делегация из ЛНР, представители Южной Осетии во главе с лидером республики Анатолием Бибиловым. Также траурную церемонию планирует посетить делегация из Абхазии во главе с вице-премьером Астамуром Кецбой. Кроме того, в ДНР приедут российские сенаторы Ольга Ковитиди, Сергей Мамедов, Сергей Цеков и депутаты Госдумы Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин и Андрей Козенко.
ДАН добавляет, что после церемонии начнется траурное шествие по центральной улице Артема до здания администрации. После автомобиль с телом главы ДНР направится на кладбище, где состоятся похороны на Аллее героев.
Справка:
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним от смертельных ранений скончались его охранник и министр доходов и сборов ДНР, еще 11 человек пострадали. В ДНР обвинили в организации взрыва Силы спецопераций Украины. Украинская сторона причастность к убийству категорически отрицает. Следственный комитет России возбудил по факту уголовное дело об акте международного терроризма.