На встречу с Путиным пришел юноша в футболке «Навальный 2018». Общая фотография появилась на сайте Кремля

На общей фотографии с президентом России Владимиром Путиным, которую опубликовала пресс-служба Кремля, один из участников встречи в центре «Сириус» одет в футболку с фамилией оппозиционера Алексея Навального. Путин общался с победителями школьных олимпиад в Сочи 1 сентября.

На одном из кадров можно разглядеть молодого человека в серой толстовке, из-под расстёгнутой молнии которой виднеется часть фамилии оппозиционера и две цифры. Такие футболки сторонники Навального носили во время кампании по выдвижению политика в кандидаты на пост президента в 2018 году. Судя по подписи к фотографии, Путин стоит в окружении победителей международных олимпиад прошлого учебного года и их наставниками.

Фото: Пресс-служба Кремля

Образовательный центр «Сириус» в Сочи, созданный по инициативе Путина в 2014 году, президент посетил 1 сентября. На встрече он рассказал о невозможности продажи исторических зданий СПбГУ, про гардероб и кальсоны, и генеральный путь развития российской армии.