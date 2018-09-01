Поворот не туда. Авария с полицейским на Литейном мосту попала на видео

Столкновение служебного автомобиля петербургской полиции с «Мерседесом» совладельца барной сети Killfish на Литейном мосту запечатлела уличная камера. Подполковник Чаланов в комбинации разбитых иномарок оказался сзади, но она не столь однозначна.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась запись с камеры наблюдения, установленной на Литейном. Ночью 1 сентября довольно плотный поток автомобилей съезжал с моста в сторону улицы Академика Лебедева по полосам, снабженным знаками 5.15.2 «Направление движения». Они разрешали движение только прямо, но черный «Мерседес» пожелал то ли развернуться, то ли хитрым кратким путем проехать на Пироговскую набережную. Водитель иномарки, принадлежащей совладельцу барной сети Killfish Дмитрию Евсееву, перестроился на трамвайные пути и затормозил. «Фольксваген» ГУ МВД Петербурга и области под управлением начальника отдела по работе с личным составом Выборгского УМВД Олега Чаланова врезался в «Мерседес».

Водителя Killfish повезли в больницу с травмой головы, подполковник проследовал на медицинское освидетельствование. Полиция проводит служебную проверку.