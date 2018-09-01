Подростков из Сирии привезли учиться в военный институт в Петербурге. Замминистра обороны подарил им «командирские часы»

Восемь мальчиков из Сирии начали обучение в Военном институте в Петербурге с 1 сентября. Это первый набор сирийцев в российские вузы по соглашению между двумя странами.

Подростков в Военном институте железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения приветствовал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Как передаёт телеканал «Звезда», он подарил каждому часы и пошутил, упомянув свой генеральский чин. «Когда станете у себя большими стратегами, бригадными генералами, будете вспоминать: эти часы мне подарил русский генерал», – цитирует издание Булгакова.

Детей, которые находятся в Петербурге месяц и не знают русского, расселили по разным комнатам – чтобы лучше осваивали язык.

Как рассказал Булгаков, один из мальчиков полный сирота, всех их вывезли из зоны военного конфликта. Генерал также упомянул эпизод, когда новоявленные кадеты «выбежали на улицу и попадали на землю» во время грозы.

Специальный класс международного сотрудничества был создан в институте по соглашению между Россией и Сирией. Это первые восемь детей, обучаться сирийцы будут и в других учебных заведениях на российской территории.