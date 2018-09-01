Япония подняла в воздух истребители из-за российских самолётов

Истребители Воздушных сил самообороны Японии поднялись в небо для сопровождения российских самолетов 1 сентября.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, четыре японских истребителя поднялись, чтобы сопроводить два противолодочных самолета Ту-142 и один бомбардировщик Су-24 над акваторией Японского моря.

В Объединенном штабе Воздушных сил самообороны Японии отметили, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, после чего сделал круг. Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю, добавили в ведомстве.