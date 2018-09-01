Путин называл контрактную систему генеральным путём развития армии

Президент России Владимир Путин рассказал, что в Вооруженных силах России существует план по увеличению числа служащих по контракту. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с победителями школьных олимпиад в Сочи, передает 1 сентября РБК со ссылкой на «Интерфакс».



​«В В​ооруженных силах есть план увеличения контингента военнослужащих, которые служат не по призыву, а на контрактной основе», — сказал президент.



Путин отметил, что движение в сторону контрактной системы военной службы является «генеральным путем развития армии». Российский лидер подчеркнул, что это обусловлено необходимостью обслуживать современную военную технику, что требует профессиональной подготовки.



Президент также высказал свое положительное отношение к контрактной службе и отметил, что был ее инициатором в России. При этом первоначально планировалось перевести всю армию на контрактную службу, однако впоследствии от этой идеи отказались с учетом международного опыта.



В конце июня стало известно, что Минобороны России рассматривает вопрос о формировании научных рот, в которых военные будут служить по контракту. Они существуют в России с 2013 года, их количество составляет 12, по данным на апрель 2018 года.

