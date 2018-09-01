Петербуржец на мотоцикле с лыжами промчался по Финскому заливу

Житель Петербурга Степан Маслов протестировал мотоцикл с лыжами на Финском заливе днем 1 сентября. Пилот благополучно вернулся на берег вместе со своим агрегатом.

Ролик, снятый на побережье, опубликован в Facebook. На кадрах мотоциклист разгоняется на песке, влетает в воду и благополучно продолжает скользить по водной глади залива.

Маслов называет самостоятельно переделанный мотоцикл Гидрокава. За его постройку экстремал, как он рассказывает на своих страницах в соцсетях, принялся около полугода назад. «В России несколько человек пытались исполнить подобное, но их ждала неудача, посмотрим получится ли это сделать у меня», – рассуждал накануне петербуржец.

Он регулярно участвует в различных мотосоревнованиях и показательных заездах. Петербург он называет городом «с самой прокаченной авто-мото субкультурой».