Путин рассказал про кальсоны и стиль в одежде: Через минуту все забудут, в чем вы одеты

Российский президент Владимир Путин подчеркнул преимущество ума над одеждой на встрече с победителями олимпиад в Сочи 1 сентября. По его словам, одежда может производить впечатление на собеседника, но ум все же важнее.

«Как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты», — цитирует главу государства телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Он подчеркнул, что в последнее время изменил отношение к костюму, но признался, что вынужден носить деловую одежду, так как неформальный стиль не настраивает на работу.

1 сентября Путин посетил детский образовательный центр «Сириус» в Сочи. Он познакомился с программами центра и осмотрел новые лаборатории.