Подросток ограбил магазин на ящик пива и попал в СИЗО. Его считают участником погрома в Таврическом саду

В Петербурге задержан четвертый предполагаемый участник налета на Таврический сад и окрестности. На момент преступления ему было 15 лет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 1 сентября Смольнинский районный суд на два месяца арестовал подростка по обвинению в грабеже.

«По мнению следствия, обвиняемый вечером 24 августа открыто похитил ящик пива стоимостью 1640 рублей из продуктового магазина на Суворовском проспекте, 51», – уточняет пресс-служба.

Арестованному исполнилось шестнадцать лет 28 августа. Он неоднократно привлекался к административной ответственности, стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОДН УМВД Всеволожского района, с ним велись профилактические беседы, но результата не дали.

Уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж группой лиц» стало третьим в серии похождений толпы подростков по центру Петербурга. Как считает следствие, 24 августа более десяти человек с семи вечера до десяти совершили серию налетов на граждан и организации в Таврическом саду, на Кирочной улице и Суворовском проспекте. Случай с ограблением магазина на ящик пива – один из них.

Ранее задержаны и арестованы трое 17-летних участников. Они, предположительно, причастны к нападению на школьного учителя, которому сломали челюсть в двух местах, и ограблению прохожего, оставшегося без смартфона.

Следственному комитету костяк группы знаком около двух лет, в отношении подростков возбуждалась серия аналогичных уголовных дел по нападениям на горожан в разных районах Петербурга, но до резонансного случая в Таврическом саду об этой группе следствие предпочитало информацию не давать.