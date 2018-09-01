Полицейский отправил в больницу водителя Mercedes, влетев в иномарку на служебной машине у Литейного моста

Авария с участием Volkswagen, числящегося за Центром хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) регионального управления МВД, произошла ночью 1 сентября в Калининском районе Петербурга. Водитель второй машины оказался в больнице с сотрясением мозга. Полицейский отправился на медосвидетельствование.

Как рассказал «Фонтанке» владелец Mercedes, за рулем машины в ночь на субботу находился его подчиненный. Белый Volkswagen Polo влетел в иномарку на съезде с Литейного моста на улицу Академика Лебедева. Polo врезался в багажник Mercedes, водитель ударился головой. Ему понадобилась госпитализация. Медики констатировали травмы головы, к утру мужчину отпустили домой.

Volkswagen, по данным «Фонтанки», числится за ЦХиСО ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. За рулем машины, по информации нашего издания, находился начальник по работе с личным составом УМВД Выборгского района Олег Чаланов. Приехавшие сотрудники ГИБДД рады были видеть совершенно целого коллегу и могли бы отпустить его домой, но после типовой проверки на запах изо рта, нарушение речи и неустойчивость позы к Литейному мосту была вызвана скорая помощь, и подполковнику рекомендовали проехать на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прислали за ним реанимобиль.

В региональном управлении МВД «Фонтанке» сообщили, что по факту аварии проводится тщательная служебная проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются. «По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – добавили в ведомстве.