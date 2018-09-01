СКА разгромил «Ак Барс» и выиграл первый титул в сезоне

Победой для петербургского хоккейного клуба СКА завершился первый матч сезона 2018/19 Континентальной хоккейной лиги против «Ак Барса» в субботу, 1 сентября, в Казани. Петербуржцы выиграли со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0).

Голы у СКА забили: Патрик Херсли (3 минута), Никита Гусев (29), Виктор Тихонов (33), Илья Каблуков (44), Николай Прохоркин (53) и Наиль Якупов (58). Отметим также две результативные передачи Павла Дацюка. Единственный гол «Ак Барса» на счету Альберта Яруллина.

Таким образом СКА выиграл Кубок Открытия, который по традиции разыгрывается в первом матче сезона между победителями Кубка Гагарина и Кубка Континента (первое место в регулярном сезоне). Следующий матч армейцы с Невы проведут также на выезде против «Торпедо» 3 сентября.

Напомним, что в межсезонье СКА выиграл все девять матчей, в которых принимал участие.