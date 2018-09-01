Путин о продаже исторических зданий СПбГУ: После того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным

Президент России Владимир Путин назвал продажу исторических зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) невозможной. Об этом глава государства заявил 1 сентября на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Вопрос о судьбе зданий президенту задала одна из участниц. Идея поднималась на попечительском совете СПбГУ, пояснила она. Владимир Путин сказал, что впервые слышит о такой возможности. «Мне кажется, что это маловероятно. Думаю, что после того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным», — сказал он.

Президент напомнил, что сам учился в этих зданиях, и знает, что они значат для города и для страны в целом. По его словам, эти корпуса являются не собственностью университета, а федеральной или городской.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев высказывал мнение, что разрозненное расположение зданий Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) препятствует его нормальному функционированию. Премьер предложил строить единый кампус СПбГУ за счёт продажи старых зданий университета. В начале ноября прошлого года Законодательное собрание Петербурга обратилось к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой создать в Смольном межведомственную рабочую группу по определению территории, пригодной для создания единого кампуса СПбГУ. В марте 2018 года Смольный оставил место под кампус СПбГУ в устье Смоленки. Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.