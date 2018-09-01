«Хоть бы мне на ухо сказал». Путин поделился историей о заманчивом предложении на переговорах

Президент России Владимир Путин однажды получил предложение «договориться» от главы одного из государств. Прозвучало оно в присутствии руководителей других заинтересованных стран, но их мнение при этом не учли. Про случай на переговорах глава государства рассказал на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи, пишет 1 сентября газета «Ведомости».

Путин не стал называть имя политика, а также место и время разговора, уточнил лишь, что это «не вчера было».

По словам Путина, разговор произошел после многочасового спора «с рядом коллег по одной из очень важных региональных проблем». «И вдруг, прямо в присутствии других коллег он мне говорит: «Да чего мы спорим – давай с тобой договоримся, а им придется согласиться», – рассказал президент. Президент признался, что такая постановка вопроса для него стала полной неожиданностью. «Все же здесь, хоть бы мне на ухо сказал», — со смехом рассказал президент.

Путин добавил, что отверг «столь заманчивое предложение, потому как собравшиеся — это люди, с которыми вместе работать, и у всех есть законные интересы, без учета которых ни одно решение не может быть достаточно надежным и стабильным».

Историю президент рассказал в ответ на вопрос об особенностях переговорщиков из разных стран, заданный воспитанником «Сириуса». «Встречаются самые необычные ситуации», — резюмировал Путин.